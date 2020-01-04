"أرجوكم لا تقتلونا"...ممثلة أمريكية شهيرة لإيران 52% مننا كشعب أمريكي يعتذرلك

السبت, 4 كانون الثاني 2020 الساعة 19:34 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

اعتذرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، روز ماجوان، لإيران، بعدما شنت الولايات المتحدة عدوان جوي في العراق، أمس الجمعة، تسببت في استشهاد قائد قوات القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني .

وكتبت "ماجوان" في منشور لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عزيزتي إيران، لقد قللت أمريكا من احترامها لك ولشعبك ولعلمك، 52% مننا كشعب أمريكي يعتذر لك".

وتابعت في حديثها إلى إيران "نحن ننشد السلام مع أمتك، فقد أصبحنا رهناء لصالح نظام إرهابي، ولا نعرف كيف ننجو منه، أرجوكم لا تقتلونا".

وتعرضت روز ماجوان لهجوم من جانب العديد من متابعيها بسبب تغريدتها، وأكدت في تغريدة أخرى أنها لا تقف في صف أيا من إيران أو الولايات المتحدة.

واختتمت روز ماجوان رأيها في مقتل قاسم سليماني، بأنها "خائفة من أن أمريكا قد تكون على شفير حرب وشيكة".

وغردت في تغريدة أخرى: "في بعض الأحيان يكون من المقبول أن يفزع هؤلاء الموجودون في السلطة، هذا حقنا. هذا ما حارب الكثير من الجنود الشجعان من أجله، هذه هي الديمقراطية، لا أريد قتل المزيد من الجنود الأمريكيين، هذا كل ما في الأمر".


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    4/1/2020
    19:58
    99% من الشعب الامريكي ضد العنف
    غالبيه الشعب الامريكي مسالم وضد العنف --- وحتي حمار البيت الابيض - ترمب ... اتخذ قرار حل مشاكاه ومشاكل حلفائه بعمليه الاغتيال ، للخرج من المازق ، لان الاموركانت تسير نحو الاسوء ..وثمن باهض جدا من الضحايا وبالاضافه لتدمير المنطقه مجددا .بعد فشل السياسات الامريكه ... لذلك قرر ترمب عدم الدعول بالمواجهه وقرر اغلاق جميع الملفات ،، بضربه وواحده ..والانسحاب من المنطقه ... وكان ثمنها اغتيال قاسمي - و تصفيه دور الحشد الشعبي ، والمنطقه ذاهبه للانفراج ، باتفاق دولي .. ، وعلي مبدا ،،، اذا ما كبرت - ما بتصغر.

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