العراق.. منع أي نشاط لـ (التحالف الدولي) دون موافقة عبد المهدي

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة العراقية أنها منعت أي نشاط لما يسمى “قوات التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة من دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لمراسلة سانا في بغداد إن “الحكومة العراقية قررت منع أي نشاط بري أو جوي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية”.

وأضاف خلف “إن الأمر بلغ إلى جميع القوات العراقية لتنفيذه ابتداء من اليوم”.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من الجريمة التى ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق باغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.