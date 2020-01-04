"القرار اتخذ".. إيران تكشف طريقة الرد على اغتيال سليماني!

جهينة نيوز:

ذكر بعض المسؤولين الإيرانيين بعض الخيارات المحتملة التي قد تعتمدها طهران للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية في بغداد أمس الجمعة.

وأكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه "تم اتخاذ القرار بالرد على اغتيال سليماني"، مضيفا أنه "سيكون وفقا لمتطلبات الأمن القومي الإيراني ونحن سنثأر لسليماني كيفما نشاء".

وقال خاتمي إن "دماء قاسم سليماني تغلي لطرد القوات الأمريكية من العراق"، مشيرا إلى أنه "لا حل في المنطقة سوى بطرد القوات الأمريكية منها لأن وجودهم بمثابة استمرار التواطؤ ضد المنطقة".

وفي سياق تحديد جغرافية الرد، قال خاتمي إن "قاسم سليماني شهيد دولي إسلامي، والعراق وسوريا واليمن وحزب الله اللبناني سينتقمون لمقتله".

من جانبه وسع محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، دائرة الاستهداف لتشمل إسرائيل، معتبرا أن "اغتيال قاسم سليماني قد يكون مؤامرة أمريكية إسرائيلية وهناك احتمال أن تكون إسرائيل هي من قدمت معلومات لأمريكا حول تواجد سليماني في سورية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "على إسرائيل ألا تعتقد أنها أخفت نفسها عن ساحة جريمة اغتيال سليماني، فأصابع إيران تشير إلى ضلوعها في العملية"، معتبرا أنه "حتى موعد تنفيذ الرد الحاسم والساحق على ترامب، من الضروري الإعلان بسرعة عن الخطوة الخامسة في تقليص الالتزامات النووية".

وحسب رضائي "لا قدرة لترامب على الحرب وعليه أن يدرك منذ اليوم خطورة الجريمة التي ارتكبها"، مضيفا أنه بعد اغتيال سليماني "ستكون هناك نهضة كبيرة في إيران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.