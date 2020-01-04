نص برقية عزاء الاسير صدقي المقت بالشهيد قاسم سليماني و الشهيد ابو مهدي المهندس

جهينة نيوز:

أكد عميد الأسرى السوريين والعرب في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المناضل صدقي سليمان المقت أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هما رعاة الإرهاب العالمي وداعموه لقهر الشعوب ونهب ثروات الدول وتحقيق مشروعهما الصهيوأمريكي في المنطقة.

وفي برقية تعزية باستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بعثها من داخل معتقل النقب جنوب فلسطين المحتلة لأسرته في الجولان السوري المحتل و شدد المقت على أن جميع الممارسات والاعتداءات الأمريكية والصهيونية على محور المقاومة ستزيدنا قوة وإصرارا على متابعة طريق المقاومة والكفاح.

ولفت المقت إلى أنه كلما ارتقى مقاوم شهيدا يخرج من رحم المقاومة ألف شهيد يحملون الراية ويكملون الطريق الذي خطه أبطال المقاومة السورية والعراقية واللبنانية والفلسطينية والإيرانية بدمائهم الطاهرة.

ووجه المقت التحية إلى كل المقاومين الشرفاء في محور المقاومة مؤكدا أنها خيارنا لتحرير أراضينا المحتلة في الجولان وفلسطين واسترجاع حقوقنا المغتصبة مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا تستعدي الشعوب التي لا تسير وفق سياساتها وتطالب بحقوقها المشروعة.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر أمس استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.