الحرس الثوري بانتظار الأوامر لتنفيذ انتقام قاس

جهينة نيوز:

اعلن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي ان الحرس بانتظار الاوامر من قائد الثورة الاسلامية لتنفيذ انتقام قاس ثأراً لدماء الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وفي تجمع طلابي حاشد اقيم بجامعة طهران اليوم السبت بهدف الاستعداد لاخذ انتقام قاس من اميركا ، وضمن اشارته الى بيان قائد الثورة حول استشهاد الفريق قاسم سليماني، قال فدوي: بمجرد استلام الاوامر، فان الحرس الثوري سيحقق وعد قائد الثورة بكل اقتدار.

واضاف: ان الاجراء الاميركي الاخير يعتبر ضعيفا جدا من الناحية التكتيكية ، ففي الوقت الحالي يستطيع طلاب الجامعات الايرانيين صنع طائرات مسيرة تتمتع بهذه القدرات.

وتطرق الى الضربات التي وجهها الحرس الثوري ضد اميركا وقال: ان الحرس الثوري وجه مرارا وتكرارا ضربات الى اميركا، مثل القاء القبض على مشاة البحرية الاميركيين والذي ركعوا امام القوات الايرانية، حيث قامت جميع القنوات التلفزيونية في العالم بعرض اقتدار ايران.

ومضى قائلا: ان قيام اميركا باستهداف سيارة اعزائنا في ليلة مظلمة في هجوم غادر يعد عملا جبانا، وستلقى بالتأكيد ردا قاسيا.

واختتم نائب القائد العام للحرس الثوري قائلا: ان الانتقام من أميركا لا يتعلق بإيران فحسب، بل يتعلق بالجغرافيا الكاملة لجبهة المقاومة.

وكالة فارس