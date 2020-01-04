صورة لرانيا يوسف تستعرض فيها رشاقتها في النادي الرياضي

جهينة نيوز:

اختارت النجمة المصرية رانيا يوسف أن تطلَّ على المتابعين بمظهر بسيط وغير متكلف وأطلت في أولى صورها للعام الجديد من داخل النادي الرياضي

وظهرت مرتدية Pajamas رياضية باللون الكحلي تميزت بخطوط بيضاء عريضة من الجانبين ، نسقت معه حذاءً رياضياً من اللون الأبيض .

وأرفقت المنشور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بحلول عطلة نهاية الأسبوع ، وكتبت : ” إنه الخميس … أستطيع أن أشتم رائحة عطلة الأسبوع من هنا …” .

يذكر أن رانيا يوسف انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد ” الأنسة فرح ” والذي تخوض بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية ، وقصة المسلسل مأخوذة عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin .