حشود كبيرة تشارك في مراسم تشييع القادة الشهداء في بغداد

جهينة نيوز:

احتشد آلاف العراقيين اليوم في العاصمة بغداد للمشاركة في مراسم تشييع جثماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والقادة الشهداء الذين استشهدا جراء عدوان أمريكي بالصواريخ فجر أمس على طريق المطار الدولي في بغداد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن آلاف العراقيين تجمعوا للمشاركة في موكب التشييع بحي الكاظمية ببغداد مرددين عبارات تندد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي توعد برد قاس على جريمة الولايات المتحدة باغتيال سليماني التي أثارت إدانات دولية واسعة فيما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “أن على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين”.