هدية "استثنائية" من ميريام فارس إلى السعوديين!

جهينة نيوز

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن هدية استثنائية إلى الشعب السعودي وذلك بعد إحيائها أول حفل غنائي داخل المملكة العربية السعودية.

وطرحت "فارس" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، كليب غنائي لأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تضم مقتطفات ومشاهد حصرية من حفلها الأول في المملكة وكواليسه.

وكتبت ميريام فارس للسعوديين، مع تقديمها للكليب الغنائي:"أقدم لكم فيديو كليب حبيبي سعودي الذي أنتم أبطاله، وقصته مؤلفة من محبتكم، حماسكم، وطاقتكم الإيجابية... شكرا من كل قلبي".

يشار إلى أن ميريام فارس، أعلنت في شهر كانون الأول، عن تحد لجمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "حبيبي سعودي"، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن حفلها الأول في السعودية.

وقالت الفنانة اللبنانية، إن هذا التحدي، ينال كل التحضيرات والكواليس الخاصة بمرحلة ما قبل صعودها المسرح، لإحياء حفلها الأول ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والذي أقيم في 18 من شهر ديسمبر الماضي.

ونشرت ميريام فارس وقتها، مقطعا مصورا على "إنستغرام" قالت فيه:"تحد جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان، قبل صعوده المسرح"، مضيفة: "ما عليكم سوى أن تغنوا أغنية (حبيبي سعودي) وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي".

وعلقت على الفيديو بعبارة:"هشتاغ ميريام فارس في السعودية".

وقالت الفنانة اللبنانية:"سأختار أكثر الأشخاص الذين يغنون الأغنية، وهي (حبيبي سعودي)، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، و"أعدي لحدودي".

وبالفعل أعلنت ميريام فارس عن الفائزين في التحدي، واستقبلتهم بالأحضان والقبلات في كواليس حفلها الأول في السعودية.

من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، غدا السبت 4 كانون الثاني الجاري، بمتنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، وسيشاركها في الحفل الفنانة المصرية أنغام والفنان الكويتي عبد الله الرويشد.