ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع وتحركات الإرهابيين بريفي إدلب وحلب

جهينة نيوز:

دمرت وحدات الجيش العربي السوري أوكارا وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحلب الجنوبي الغربي وذلك في إطار عملياتها المتواصلة ضد فلول التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في تلك المناطق وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية وتمنعهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة.

ونقلا عن سانا فإن وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم ضربات مدفعية وصاروخية مركزة طالت مواقع المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها في مدينة معرة النعمان وبلدات سراقب ومعرشورين ومعرشمشة وتلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأسفرت الضربات عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

وأحبطت وحدات الجيش العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان أمس الأول هجوما للمجموعات الإرهابية على النقاط العسكرية في بلدتي التح وجرجناز واستهدفت بالأسلحة المناسبة تحركات فلولهم على محور أبو الضهور/سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وفي ريف حلب الجنوبي الغربي استهدفت وحدات من الجيش بضربات مدفعية أوكارا وتحصينات للتنظيمات الإرهابية في قرية خلصة موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي لمدينة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم “جبهة النصرة” تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.