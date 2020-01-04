روحاني: أمريكا ستدرك أبعاد الخطأ الذي ارتكبته خلال السنوات المقبلة

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت خلال تقديم التعازي بقاسم سليماني​ أن جريمة الولايات المتحدة هذه لن تنسى أبدا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات الرئيس الإيراني خلال زيارته منزل قاسم سليماني لتقديم التعزية حيث شدد أن "شهادة اللواء سليماني لن تمحى أبدا بل سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الإيراني وشعوب العالم الحرة".

ولفت روحاني إلى أن "الولايات المتحدة لم تدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة، وهذه الجريمة زادت من كره أمريكا بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وأشار روحاني إلى أن "اغتيال القائد سليماني نُفّذ على يد أكبر الإرهابيين في العالم لا على أيدي إرهابيين عاديين". وأضاف "اللواء سليماني ليس قائداً حربياً ومخططاً لعمليات كبرى بل هو رجل سياسي ومنظّر استراتيجي فريد وموهوب".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر امس الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.