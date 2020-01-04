هاردن يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في فوز روكتس على فيلادلفيا

جهبنة نيوز:

حقق جيمس هاردن ثلاثة أرقام مزدوجة خلال فوز هيوستون روكتس 118-108 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز هاردن 44 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة كما استحوذ على 11 كرة مرتدة بينما أضاف كلينت كابيلا 30 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليساهما في إلحاق الهزيمة الرابعة على التوالي بفيلادلفيا.

وتغلب لوس أنجليس ليكرز 123-113 على نيو أورليانز بليكانز بعد أن سجل أنطوني ديفيز 46 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليقود ليكرز لفوزه الرابع على التوالي بينما توقفت سلسلة انتصارات بليكانز بعد أربع مباريات.

وسجل تيرينس روس 25 نقطة في فوز أورلاندو ماجيك 105-85 على ميامي هيت.

كما حقق بوسطن سيلتيكس فوزا مثيرا 109-106 على أتلانتا هوكس فيما تغلب بورتلاند تريل بليزرز 122-103 على واشنطن ويزاردز ليتخلص من سلسلة الهزائم في خمس مباريات.

وأحرز ديفن بوكر 38 نقطة في فوز فينكس صنز 120-112 على نيويورك نيكس بعد انتفاضة في الربع الأخير.