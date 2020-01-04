أمريكا تتجهز لارسال قوات عسكرية إلى لبنان.. لماذا؟

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام يوم أمس الجمعة أن القيادة العسكرية الأمريكية مستعدة لإرسال جنودها إلى لبنان لحماية السفارة الأمريكية في بيروت.

وذكرت وكالة "أسوشيتيدت برس" نقلا عن مسؤول أمريكي أن القوات العسكرية الأمريكية تتواجد في حالة تأهب قصوى وستتوجه إلى لبنان في حال طلب منها ذلك.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن القوة المتمركزة في إيطاليا وضعت في حالة تأهب كخطوة ضمن عدد من الإجراءات العسكرية لحماية المصالح الأمريكية في ​الشرق الأوسط​.

وأشار المسؤول إلى أن ​وزارة الدفاع الأمريكية​ ربما ترسل ما بين 130 و700 جندي إلى بيروت.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إرسال قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات ستنضم ما يقرب من 750 جنديا أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فجر امس الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.