قطر تعلق على اغتيال سليماني وتحذر من توالي مظاهر التصعيد بالعراق

جهينة نيوز:

علقت قطر على الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى استشهاد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "دولة قطر تحذر من توالي مظاهر التصعيد بالعراق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد، كما تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة".

​وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن امس الجمعة، استشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن "ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"