جثمان الشهيد سليماني سيشيع يوم الاثنين في طهران والثلاثاء في "كرمان" مسقط راسه

جهينة نيوز:

اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية عن مراسم تشييع ودفن جثمان قائد قوات "القدس" الفريق قاسم سليماني.

ووفقا للبيان الصادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية مساء امس الجمعة فان مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وجثامين رفاقه الشهداء بعد وصولها الى ايران ستجري في مدينة مشهد عند مرقد الامام علي بن موسى الرضا يوم الاحد ومن ثم ستجري مراسم تشييع للجثامين الطاهرة في طهران يوم الاثنين.

واضاف البيان نقلا عن قناة العالم ان مراسم تشييع ودفن الشهيد سليماني ستجري يوم الثلاثاء في مدينة كرمان مركز محافظة كرمان (جنوب شرق) مسقط راسه.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر امس الجمعة.