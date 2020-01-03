ترامب: أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدء حرب

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تسببت بلاده بقتل اكثر من خمس ملايين مسلم في المنطقة خلال اقل من عقدين، اليوم الجمعة، إنه كان يتعين تصفية (الشهيد) سليماني منذ فترة طويلة وكان يمكن بذلك إنقاذ الكثير من الأرواح.

وزعم ترامب في مؤتمر صحفي أن "أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدء حرب", متجاهلاً ان امريكا فتحت على نفسها صندقو باندورا.

وأوضح الرئيس الذي بلاده تستخدم منظمات ارهابية و شركات امنية ارهابية ان "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".

وأكد ترامب أنه "يحترم الشعب الإيراني بشدة وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران".

و زعم ترامب ايضاً إلى أن "قاسم سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين".

وذكر ترامب أن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني".

وتابع قائلا "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني".

وواصل "واجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد".

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، استشهد فيها قائد قوة القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.