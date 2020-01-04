الحرس الثوري الإيراني : لا قيمة عسكرية لعملية اغتيال قاسم سليماني

جهينة نيوز

أكد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن لا قيمة عسكرية لعملية اغتيال سليماني ، لأن سليماني وصل إلى مطار بغداد قادما من سوريا، بطائرة ركاب عادية يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية.

و شدد فدوي أنه يمكن لإيران "ضرب أي هدف متحرك باستخدام صواريخ ليزرية تطلق من طائرات استطلاع"، معتبرا إن العملية "لا تعبر عن قدرات تكنولوجية وعسكرية يمتلكها الأمريكيون

وأشار إلى أن زيارة سليماني إلى العراق تمت بدعوة من المسؤولين العراقيين، الذين "كانوا دوما يدعون قاسم سليماني لزيارة العراق لعقد اجتماعات بشأن قضايا مختلفة، ولهذا كان يتردد بشكل دائم على العراق وزيارته أمس كانت بدعوة من المسؤولين العراقيين إلى بغداد".