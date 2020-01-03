خوفاً من الرد الايراني .. ... وزير الحرب الأمريكي يلغي عطلته

جهينة نيوز:

ألغى وزير الحرب الأمريكي، مارك إسبر، عطلته الشخصية التي كان ينوي القيام بها، تحسبا لاحتمالات "الانتقام" الإيرانية، علىإغتيال قائد قوة القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وزير الحرب الامريكي ألغى خططه لإجازة شخصية، بسبب تصاعد التوتر مع إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن إسبر كان يخطط للخروج في إجازة شخصية، في أعقاب الضربة الأمريكية، التي شنتها الولايات المتحدة وأسفرت عن اغتيال قاسم سليماني، ثاني أقوى شخصية في إيران.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة، تدرس حاليا احتمالات الانتقام الإيرانية، وطبيعة الرد المتوقعة، والتي كان أولها إرسال الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط.

وكان البنتاغون قد أقر في وقت سابق إرسال قرابة 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا.