ترامب : لا نسعى لتغيير النظام الإيراني لكن سلوكه العدواني يجب أن يتوقف

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، إن قاسم سليماني سليماني تسبب في مقتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط ، وألحق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين، مؤكدًا أن بلاده ستلاحق أي شخص يعتدي على الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي: أن الجيش الأميركي قتل سليماني بناء على أوامر مني متابعاً بالقول "لم نتخذ هذا الإجراء لقرع طبول الحرب، و لا نسعى لتغيير النظام الإيراني لكن سلوكه العدواني يجب أن يتوقف ، وسنحافظ على كافة الدبلوماسيين الأمريكيين والحلفاء، و نمتلك قائمة للأهداف ونحن جاهزون لتنفيذها في أي وقت .

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فال في وقت سابق عبر توتير "إن إيران لم تكسب حربا، لكنها لا تخسر المفاوضات"، مؤكداُ أن سليماني كان يخطط لقتل المزيد من الأمريكيين

الجدير بالذكر أن واشنطن قررت نشر 3 آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة جوبة أمريكية في بغداد