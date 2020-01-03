مسؤول صيني لبومبيو: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأحداث في الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

أعرب عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن قلق الصين البالغ إزاء الأحداث في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية المنشور على موقع قنصلية الصين في لوس أنغلوس خلال تعليقها على الاتصال الذي تم بمبادرة من الجانب الأمريكي، اليوم الجمعة: "أوضح الجانب الأمريكي موقفه من الوضع الحالي في الشرق الأوسط. أعرب يانغ عن القلق البالغ للجانب الصيني إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط. وتؤيد الصين تسوية الخلافات من خلال الحوار، وتعارض استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية".

كما أعرب يانغ عن أمله في أن يحافظ الجانب الأمريكي على ضبط النفس، وأن يعود إلى طريق الحوار في أسرع وقت ممكن، وأن يسهم في خفض التصعيد.