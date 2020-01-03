لافروف لبومبيو: ما فعلته أمريكا ينتهك القانون الدولي ويستحق الإدانة

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قال لنظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال مكالمة هاتفية، إن الإجراءات الرامية إلى القضاء على المسؤولين في دولة ذات سيادة، تعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها "شدد لافروف على أن الإجراءات المستهدفة لدولة عضو في الأمم المتحدة للقضاء على المسؤولين في دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، وإلى جانب أراضي دولة ثالثة ذات سيادة دون علمها، تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي وتستحق الإدانة".

وأشار الوزير الروسي إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة محفوفة بعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليميين، ولا تسهم في الجهود المبذولة لإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة في الشرق الأوسط، بل على العكس تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد.

من جهتها موسكو وفي سياق متصل حثت واشنطن على التخلي عن أساليب القوة غير القانونية، ودعت إلى المفاوضات في سبيل تحقيق الأهداف وحل المشاكل على الساحة.