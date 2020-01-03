إيران تدين الموقف الألماني من جريمة إغتيال الشهيد سليماني

جهينة نيوز:

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بشدة موقف الحكومة الالمانية من العدوان الاميركي الوحشي والارهابي الاخيرفي العراق والذي ادى الى استشهاد الفريق قاسم سليماني ومرافقيه

وقال عباس موسوي اليوم الجمعة ان مثل هذه التصريحات تكشف مدى بعد برلين عن حقائق المنطقة وتجعل هذا البلد شاء ام ابى في طريق يتناغم مع الارهاب الحكومي الاميركي .

وتابع موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر مواق الحكومة الالمانية في دعم الاجراءات الاميركية العدائية والاحادية والمتعارضة مع القوانين الدولية بانها نوع من المشاركة في هذه الاجراءات مذكرا الحكومة الالمانية بالدور البارز للشهيد الفريق سليماني في مكافحة ارهاب داعش الذي كان بقاؤه سيعرض ارواح الكثير من الابرياء حتى في اوروبا للخطر .