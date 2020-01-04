أبراج السبت 4/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٤/ ١: عصبي مزاجي يثور لاتفه الاشياء طيب القلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة لبيب وعاقل شعبي صاحب قلب دافئ حازم الرأي، يحتفظ بالشباب يحب الصدق، مثير للاهتمام، انشغال بامور عاىلية وعقارية، تعامل فرص واشخاص جدد انتبه من الدسائس والعصي بالدواليب، احذر التسرع، لا تفقد صبرك مشاريع خطوبة وزواج او ولد جديد

الحمل: القمر ببرجك يدعمك بالطاقة، تشعر بتفاؤل والحظ إلى جانبك دعم ثقتك بنفسك، بانتقال القمر للمال الأجواء لا تخلو من أرباح مالية وحسابات اخرى، انتبه لمسألة الوقت بامكانك تحصل على مكسب مالي أو هدية.

برج الثور: الأمور تسير ببطء لا تحاول تسريعها من الافضل تريح نفسك حتى يصل القمر إلى برجك، تمتلك طاقة فلكية كبيرة تدعمك وتثبت نفسك لذلك روح تفاؤل وسعادة والنشاط بالعمل جرب ان تستغل طاقاتك لتسير الأمور الصعبة، حضر نفسك ليومين قادمين

الجوزاء: الفترة ايجابية، الفترة مليئة بالنشاطات الاجتماعية وطلب مساعدة من صديق، الكواليس سيئة قبل الظهر، بانتقال المر لبرج الثور تكون اكثر تأقلم وتسعى لتحويل بدايات جديدة ، انتبه لمسالة الوقت وخفف حساسية، انتبه لخطواتك

السرطان: عليك من الصباح تقديم صورة إيجابية عنك من خلال الاجتهاد بعملك وتحسن من ادائك لا تعتمد على الآخرين قد لا ترضيك النتائج، يقترب الأصدقاء والمحبين من أجوائك تتلقى مساعدة من قبلهم وتسمع اخبار جديدة، اطلب أمنية قد تتحقق، دعوة عشاء مساء

الاسد: خطواتك مناسبة منذ يومين، تكثر اتصالاتك الخاصة، قبل الظهر الجو مناسب، تكثر اتصالاتك، قبل الظهر الجو مناسب والظروف تساعدك، متشدد الضغط وتفرض شروطك لا داعي لان تنتبه الا لعملك، حاول الا تعصب

العذراء: تتجه باتجاه الماضي وذكرياته وتفكر بالامور المالية المشتركة، لا تترك الافكار تؤثر على خططك المستقبلية، عودة لبعض الديون، مساء ترتفع المعنويات، يتطور وضعك وتزداد طموحاتك، تعمل على تطوير هواياتك

الميزان: كن ديبلوماسي بتصرفاتك مع الشريك حتى ساعات المساء، لا تهدم مابنيته، وضعك افضل مساء، جهز نفسك للمساعدة، والفترة المزعجة تتحول لفترة ايجابية، احداث الماضي هي مصالحات او احداث سريعة، احتمال يحصل تعديل على امورك المالية فتشعر بالسعادة

العقرب: تحمل لك الفترة تأخير، عمل او قرارات، تحمل لك الفترة تركيز على الشراكة، بانتقال القمر للثور دور رئيسي لا تهمش وجود الشركاء او تعقد معاهدات، كن مرنا بالتعامل مع الاحداث التي تفرض وجود الشركاء، مساء شريك عاطفي او شريك عمل

القوس: فترتك قبل الظهر نشيطة، تسيطر على تصرفاتك وتنسجم مع الاحبة، احتمال تحصل على فرصة مالية وقانونية، بانتقال القمر للثور يتراكم العمل مطلوب منك ان تكون اكثر تركيزا، مطلوب منك ان تكون اكثر دراية وتنظيما' للمواعيداحتمال انزعاج بعد الظهر

الجدي: حاول ان تكون صابرا من الصباح واهتم بشؤونك العائلية، لا تنزعج وتزعج افراد عائلتك، تعمل بعض التعديلات لترفع معنوياتك قليلا، يقترب الحظ من اجوائك، تشعر بانطلاقة وتحدد في التعامل مع الاحبة، الحظ معك مساء

الدلو: الحظ موجود باجوائك والطاقة لا تخلو من نشاط اجتماعي، تستفيد منها كثيرا، الوقت يساعدك للتطوير وتسعى نحو الاهتمام، مساء تهتم بشؤون افراد الاسرة، التزامات منزل، تعامل عقاري وابتعد عن العصبية في التعامل مع افراد العائلة

الحوت: في الصباح تعامل مالي، حسابات لسداد الديون، لا ترهق نفسك بحسابات غير ضرورية، مساء فترة جيدة لتنظيم برنامج يضمن لك النتائج السليمة، ياخذ الفكر دفعة قوية من التاخير الخارجي، تاخذ فترة لمتطلبات وزيارات وسهرات ومشروع سفر