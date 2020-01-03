بعد مقتل سليماني.."#الحرب_العالمية_الثالثة" يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

جهينة نيوز:

أثارت الغارة الأمريكية التي اغتالت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد ، قلقا واسعا في مختلف أنحاء العالم. وسارعت عواصم العالم إلى توجيه الدعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد، فيما توعدت إيران برد قاس.

وسرت المخاوف من الانزلاق نحو مستنقع التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. وانتشرت الأخبار بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحل وسم #wwIII أو الحرب العالمية الثالثة ووسم إيران ووسم ترامب قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولًا عالميًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و شبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقتل سليماني بمقتل الأرشيدوق فرانز فرديناند، الذي تم اغتياله مع زوجته قبل 105 سنوات في يونيو/تموز من العام 1914 في سراييفو بالبوسنة، على يد الصربي غافريلو برينسيب. وأشعل حينها خبر اغتياله فتيل الحرب العالمية الأولى مطلقين #فرانز فرديناند .

واعتبر مستخدمو موقع تويتر أن مثل هذا الهجوم قد يكون "القشة التي قصمت ظهر البعير" ويتسبب في نشوب حرب عالمية جديدة.

المصدر وكالات