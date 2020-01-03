إيران ترد على رسالة أمريكية بخصوص اغتيال سليماني

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنها سلمت سفير سويسرا في طهران الذي تمثل بلاده مصالح واشنطن رد طهران على رسالة أمريكية نقلها لإيران.

وفي تصريح لوكالة إرنا الإيرانية قال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي “تم عصر اليوم استدعاء راعي المصالح الأمريكية بطهران للمرة الثانية إلى وزارة الخارجية وجرى إبلاغه الرد على رسالة أمريكا”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت في وقت سابق اليوم سفير سويسرا في طهران بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني إثر العدوان الجوي للقوات الأمريكية في بغداد.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر اليوم استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدى المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.