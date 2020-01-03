الطائرات تحلق لأول مرة بهذه الكثافة فوق قاعدة عين الاسد الجوية !!

جهينة نيوز:

أوعزت القوات الأمريكية إلى عشرات الطائرات الحربية والمسيرة بتنفيذ طيران مباشر وعلى مدار 24 ساعة فوق مبنى قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار.

وقال مصدر أمني لموقع "السومرية" إن المناطق الغربية "لأول مرة تشهد مثل هذا التحليق من الطيران الكثيف للقوات الجوية الأمريكية في سماء المناطق الغربية التي تضم عدد من قواعد القوات الأمريكية"، وذلك بعد ساعات من استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق قوة قاسم سليماني من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وأضاف المصدر أن "الطيران الكثيف رافقه قيام قوات برية أمريكية بعمليات استطلاع للمناطق الصحراوية القريبة من مواقعها تحسبا لأي طارئ".