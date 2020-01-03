مجلس الأمن ينفي انباء سابقة: لم نتلق طلبا لمناقشة الوضع حول اغتيال سليماني

الجمعة, 3 كانون الثاني 2020 الساعة 19:04 | سياسة, عالمي

مجلس الأمن ينفي انباء سابقة: لم نتلق طلبا لمناقشة الوضع حول اغتيال سليماني

جهينة نيوز:

أعلن المندوب الدائم لفيتنام، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي، دانغ دين كوي، أن المجلس لم يتلق أي طلبات لبحث الوضع حول مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال دانغ دين كوي للصحفيين، اليوم الجمعة، "لم نتلق طلبا كهذا. سنعقد جلسة حول سوريا هذا الصباح. لا أعلم ما إذا كان الأعضاء سيطرحون أي مسائل أخرى".

ودعا رئيس مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التخلي عن العنف وتجنب التصعيد.

و كانت شبكة "RT" قالت في وقت سابق ان مجلس الأمن الدولي اعلن عن عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني في بغداد بضربة أمريكية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا