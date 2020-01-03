مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الجمعة, 3 كانون الثاني 2020 الساعة 17:40 | سياسة, عالمي

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

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