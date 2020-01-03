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مقررة الأمم المتحدة: اغتيال سليماني يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان
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مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها
الجمعة, 3 كانون الثاني 2020 الساعة 17:40 |
سياسة
,
عالمي
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