انستغرام يحجب صور وفيديوهات الشهيد قاسم سليماني

جهينة نيوز

قام تطبيق انستغرام الامريكي المملوك من شركة فيسبوك بحجب صور وفيديوهات قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني، و تدوينات الوسط الفني الايراني على عملية اغتياله في هجوم ارهابي اميركي.

وافادت وكالة انباء فارس انه اثر استشهاد الفريق سليماني ، فقد تم تشديد الحجب على صور وافلام المستخدمين في الفضاء الافتراضي.

وقالت الممثلة الايرانية آتنه فقيه سلطاني، لقد نشرت اليوم عدة رسائل مواساة بمناسبة استشهاد القائد سليماني، وكتبت في الرسالة الاخيرة : للمرة السادسة تحجبون مدونتي! يكفي بالنسبة لنا أن تخافوا حتى من صورة القائد (سليماني).

يذكر ان عددا من العاملين في الوسط الفني الايراني اعربوا عن امتعاضهم لقيام موقع انستغرام بحجب تدويناتهم حول استشهاد الفريق سليماني، وتحذيرهم من ارسال صوره والفيديوهات المتعلقة به.