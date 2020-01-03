ترامب : إيران لم تكسب حربا لكنها لا تخسر المفاوضات

جهينة نيوز

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تويتر تعليقاً على قتل واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني إن "إيران لم تكسب حربا، لكنها لا تخسر المفاوضات "

و أضاف ترامب أن "سليماني قتل أو أصاب آلاف الأمريكيين وكان يخطط لقتل المزيد منهم " متابعاً " كان يجب القضاء على الجنرال سليماني منذ سنوات عديدة مضت "

وجاء تصريح ترامب المقتضب ليدعم تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي قال في تغريدة وعدد من المقابلات التلفزيونية إن بلاده "ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن "مستعدة لمواجهة كل التهديدات الإيرانية".

وغرد بومبيو على تويتر : "نقدر بأن حلفاءنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يمثلها فيلق القدس الإيراني، الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بخفض التصعيد".

وقال مايك بومبيو أثناء لقائه مع قناة "فوكس" الأميركية، : "لا نسعى لحرب مع إيران، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أرواحا أميركية معرضة للخطر".

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي ومتحدث باسم "الحشد الشعبي"، فجر يوم الجمعة 3 يناير، مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد.