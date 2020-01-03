الحرس الثوري يعلن أسماء الشهداء الايرانيين برفقة الفريق سليماني

جهية نيوز

أعلن مكتب قيادة فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية عن أسماء الشهداء الايرانيين الذي ارتقوا اليوم في الهجوم الارهابي الاميركي في العاصمة العراقية بغداد.

وافاد التقرير ان عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم الجمعة في الهجوم الارهابي الاميركي في العاصمة العراقية بغداد هم عشرة أشخاص خمسة ايرانيون بينهم الشهيد قاسم سليماني وخمسة شهداء آخرين من الحشد الشعبي في العراق بينهم الشهيد ابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وفيما يلي أسماء الشهداء المرافقين للفريق قاسم سليماني:

1 - العميد بالحرس الثوري حسين جعفري نيا

2 - العقيد بالحرس الثوري شهرود مطفري نيا

3 - الرائد بالحرس الثوري هادي طارمي

4 - النقيب بالحرس الثوري وحيد زمانيان

ونفى هذا التقرير الشائعات التي تحدثت عن وجود واستشهاد صهر الشهيد الفريق قاسم سليماني في الهجوم الارهابي الاميركي الذي وقع صباح اليوم الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.