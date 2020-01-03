الاسد لـ خامنئي معزياً : الشهيد سليماني قضى حياته في خدمة بلده والعمل الوطني ومحور المقاومة

جهينة نيوز

وجه الرئيس بشار الأسد برقية تعزية لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، حول استشهاد كوكبة من قادة المقاومة وعلى رأسهم اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

وقال الرئيس الأسد في البرقية "سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالداً في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سورية ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".

واضاف الأسد ان "هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته الإدارة الأميركية يؤكد مجدداً نهجها المتواصل في دعم الإرهاب ونشر الفوضى وعدم الاستقرار، ونشر شريعة الغاب خدمةً للمشاريع الصهيونية والاستعمار في المنطقة والعالم ككل."

وأكد الرئيس الأسد "إننا على ثقة بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزماً على مواصلة الوقوف في وجه السياسة الأميركية التخريبية في المنطقة، وفي وجه كل قوى الظلم والعدوان في العالم"، لافتاً انه " لا شكّ لدينا أبداً ان نهج الشهيد سليماني ورفاقه سيزداد رسوخاً في عقول الشباب المقاوم بعد استشهاده كما سيزداد هذا الشباب تصميماً وعزيمة لمواصلة النهج الذي بدأه الشهيد ورفاقه والبناء عليه لتعزيز قوة ومنعة المقاومة في وجه أعداء منطقتنا ولإحقاق الحق وإرساء حكم ارادة الشعوب في العالم برمته".

وفي برقية أخرى للرئيس الإيراني حسن روحاني قال الرئيس الأسد: لقد آلمنا وأحزننا نبأ استشهاد كوكبة من قادة المقاومة، وفي مقدمتهم اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، اثر عدوان أمريكي غادر وجبان.

واضاف "إن استشهاد هؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم خدمة لقضية المقاومة والدفاع عن الحق والشرف سيشكل منارة تضيء درب كل من سار معهم في هذا النهج،وسيعزز في نفوس الاجيال القادمة من المقاومين الشرفاء، أينما وجدوا، الإصرار والعزيمة على القيام بكل ما يلزم من أجل وضع حد للسياسات العدوانية التي تنتهك حقوق الشعوب وسيادة الدول، والتي دأبت الولايات المتحدة على انتهاجها في منطقتنا".

وتابع الأسد، "دماء الشهداء ستزيد محور المقاومة قوةً وتعاضداً وإصراراً على تحرير منطقتنا من الاحتلال والاستيطان ومصادرة حقوق الشعوب في أرضهم وثرواتهم.

وختم الرئيس الأسد برقيته "اعرب باسمي وباسم الشعب العربي السوري عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الصديق وعن خالص عزائنا ومواساتنا لأسر الشهداء، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".