من هو خليفة سليماني الجنرال اسماعيل قاني؟

جهينة نيوز

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تعيين اسماعيل قاني، قائداً لفيلق القدس خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم في مطار بغداد الدولي في العراق.

يعد اسماعيل قاني من أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني و من أقرب المقربين للجنرال قاسم سليماني ،وتميز بتصريحاته الداعمة للمقاومة سيما في سوريا ولبنان وفلسطين.

شغل اسماعيل قاني عدة مناصب داخل الحرس الثوري إلى جانب سليماني ، حتى عين في منصب نائب قائد قوة فيلق القدس.

و قال خامنئي:" إنه اثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله علیه أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الى القائد العميد اسماعيل قآني" .

وأكد خامنئي عدم وجود تغيير "في الخطط" التي كانت في عهد سليماني، داعيا "كوادر فيلق القدس" إلى التعاون مع القائد الجديد.