جوجل يحتفل بالذكرى 82 لميلاد الدكتور المصري «نبيل علي»

جهينة نيوز

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، الذكرى 82 لميلاد المفكر المصري الدكتور نبيل علي، العالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا.

وذكر موقع جوجل، أن الدكتور نبيل على ولد فى القاهرة فى مثل هذا اليوم عام 1938، كان مهتما بالفن فى سن مبكرة، وحصل على درجة الدكتوراه فى هندسة الطيران من جامعة القاهرة، وأمضى أكثر من 20 عاما يعمل مهندسا فى العديد من شركات الكمبيوتر والإلكترونيات فى جميع أنحاء العالم.

عمل عبد العزيز في الفترة بين عامي 1961 و1972 ضابطًا مهندسًا في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال، فعمل في الفترة بين عامي 1972 و1977 مديرًا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية.

حصل عدد من الجوائز، منها جائزة " الإبداع في تقنية المعلومات " من مؤسسة الفكر العربي، عام 2007 ، وجائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال " تَحدِّيات عصر المعلومات " من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 2003، وجائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 1994.