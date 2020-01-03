تفسير سبب سرعة شفاء الرجال من "الإنفلونزا"

جهينة نيوز

كشفت دراسة جديدة عن وجود سبب علمي لاحتمال تعافي الرجال بمعدل أسرع من النساء عند الإصابة بالإنفلونزا.

وقرر باحثو كلية جونز هوبكنز Bloomberg للصحة العامة، التحقيق في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها الإنفلونزا على الرجال والنساء.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة بيولوجيا الاختلافات الجنسية، أنه على الرغم من معرفتنا لواقع أن النساء يعانين أكثر من الإنفلونزا مقارنة بالرجال، فإن السبب لم يتم تأكيده بعد.

وقام فريق البحث بإجراء الدراسة عن طريق إصابة الفئران الحية والخلايا البشرية المستخرجة من الذكور، بجرعة قاتلة من H1N1، وهي من سلالة أنفلونزا A التي تسببت في حدوث وباء عالمي بين عامي 2009 و2010، أدى إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخص حول العالم.

ووجد الباحثون أن الفئران الذكور والخلايا البشرية أنتجت المزيد من عامل النمو amphiregulin، الذي يلعب دورا في إصلاح الأنسجة والتنمية، عند الإصابة بسلالة الإنفلونزا.

ويعتقد أن زيادة إنتاج amphiregulin لدى ذكور الفئران وفي الخلايا البشرية، قد أتاح الشفاء من سلالة الإنفلونزا في وقت أسرع، حيث وجد أن وقت شفاء الفئران الذكور التي أنتجت مستوى أقل من عامل النمو، كان مماثلا لوقت شفاء الفئران الإناث.

وترى البروفيسور صبرا كلاين، التي تعمل كأستاذة مساعدة في كلية بلومبرغ، أن علاجات الإنفلونزا المستقبلية التي تعزز إنتاج amphiregulin، يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للنساء.

ومع ذلك، بينما توصل فريق البحث إلى وجود صلة محتملة بين إنتاج عامل النمو ووقت التعافي من الإنفلونزا، فإنه لم يحدد بعد السبب الذي يجعل الرجال أكثر ميلا لإنتاج مستويات أعلى من amphiregulin مقارنة بالنساء.

ويمكن القول إن أحد التفسيرات المحتملة يتمثل في ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.