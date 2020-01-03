جو بايدن ينتقد إدارة ترامب ويحذر من نزاع وشيك في الشرق الأوسط

جهينة نيوز

انتقد المرشح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لافتا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تثبت يوما بُعد نظرها.

وقال بايدن في بيان اليوم الجمعة: "لن يبكِ أحد الأمريكيين على مقتل سليماني، كان يستحق مثوله أمام العدالة للجرائم التي ارتكبها بحق القوات الأمريكية، وآلاف الأبرياء في المنطقة" حسب زعمه.

وأضاف بقوله: "خطوة إدارة ترامب ستزيد من عدوانية إيران... مدين بتفسير للشعب الأمريكي حول استراتيجيته للحفاظ على أمنه واستقراره بعد هذه الضربة".

وتابع بايدن: "قد نكون على شفير نزاع واسع في الشرق الأوسط... آمل أن تكون إدارة ترامب درست تبعات هذه الضربة، لكن هذه الإدارة لم تثبت يوما بُعد نظرها".

وواصل المرشح الديمقراطي: "أنا لست مطلعا على التفاصيل المخابراتية والكثير من الأشياء غير المعروفة لكن إيران بالتأكيد سترد ، ونحن قد نكون على شفا نزاع هائل في الشرق الأوسط".

وختم بايدن بيان: "أتمنى أن تكون الإدارة فكرت مليا في عواقب الطريق الذي اختارته، لكن أخشى أن هذه الإدارة لم تمارس أي نوع من ضبط النفس أو تمتلك رؤية على المدى الطويل".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فجر اليوم الجمعة بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، استشهد على أثرها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.