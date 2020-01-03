الحوثي يتوعد: الرد السريع والمباشر على اغتيال سليماني هو الخيار

جهينة نيوز

٠أكد رئيس اللجنة الثورية في جماعة أنصار الله "الحوثيين" باليمن محمد علي الحوثي ان ما وصفه بـ"الرد السريع والمباشر" على عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هو الخيار والحل.

وقال الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "هذا الاغتيال مُدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".

وتقدم الحوثي بتعازيه لـ "علي خامنئي والرئيس حسن روحاني والقيادة السياسية في العراق وإيران".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فجر اليوم الجمعة أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد حالة من التوتر إذ يتظاهر الآلاف منذ صباح الثلاثاء احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 كانون الأول، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.