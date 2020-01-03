ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد بغارة أميركية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل حاد فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بغداد، بعد استهدافه بغارة أمريكية.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4%، صباح الجمعة، في الأسواق الآسيوية،إثر مخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أميركية .

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4.3% في التعاملات الإلكترونية، ليصل إلى 63,84 دولاراً، في حين ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4.4% ليصل إلى 69,16 دولاراً.

كما ارتفع مؤشر الخام الأمريكي 1.87 دولار إلى 63.05 دولارا للبرميل في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية.

المصدر وكالات