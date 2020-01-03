نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لعقد جلسة طارئة غدا

الجمعة, 3 كانون الثاني 2020 الساعة 12:40 | سياسة, عربي

نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لعقد جلسة طارئة غدا

جهينة نيوز:

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الجمعة، إلى عقد جلسة طارئة غدا السبت لبحث الاستهداف الأمريكي الذي أسفر عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المنهدس وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال الكعبي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "ندعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، غدا السبت، 4 يناير 2020 لبحث الاستهداف الأمريكي".

يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعا في وقت سابق اليوم إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (٥٨) من الدستور من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته


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