الصين تعلق على اغتيال سليماني

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين تعارض دوما استخدام القوة في العلاقات الدولية.

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم الوزارة، قنغ شوانغ، ردا على سؤال عن اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف شوانغ إن الصين تدعو كل الأطراف المعنية، ولا سيما الولايات المتحدة، لالتزام الهدوء وممارسة ضبط النفس لتفادي مزيد من التوتر، مضيفا أنه لا بد من الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".