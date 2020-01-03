موسكو.. اغتيال سليماني خطوة متهورة من قبل الإدارة الأمريكية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني خطوة متهورة من قبل الإدارة الأمريكية ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

وقال مصدر في الوزارة اليوم: “سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية” معربا عن التعازي للشعب الإيراني، وفقا لما نقلته وسائل اعلام روسية.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر اليوم استشهاد اللواء سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف موكبهما بعد خروجه من مطار بغداد.