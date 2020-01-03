جهينة نيوز:

تقدم الامين العام ل​حزب الله​ حسن نصرالله​ من الامام ​السيد علي الخامنئي​ ومن مسؤولي ​الجمهورية​ الاسلامية في ​إيران​ وقيادة حرس الثورة الاسلامية ومن الشعب الايراني الكبير "بأسمى آيات التبريك بالشهادة وأسمى آيات العزاء بفقد القائد ​قاسم سليماني​ الشجاع والمقدام والنموذج والقدوة والأب الحنون لكل المقاومين والمجاهدين في منطقتنا".

وقال نصرالله: "هنيئا له الشهادة، أنا أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وعلى هذه العاقبة الحسنة في مدرسة الحسين وزينب عليهما ​السلام​".

وشدد قائلاً "سنكمل طريقه وسنعمل في الليل و​النهار​ لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات و​الميادين​ والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور ​المقاومة​ ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب، كما أن القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا ​العالم​ سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم".

وأكد ان "القتلة الاميركيون لن يستطيعوا أن يحققوا اياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي اخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين".