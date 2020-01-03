بيلوسي: اغتيال سليماني يزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف

جهينة نيوز:

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأميركيين، مشيرة إلى أنّ "هذا يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف". وطالبت الإدارة الأميركية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

وقالت بيلوسي في تصريح مكتوب: "لا يمكننا تعريض أرواح القوات الأميركية لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف. أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوترات إلى درجة اللاعودة".

وأضافت: "نفذت الإدارة هجمات اليوم في العراق دون إذن الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت هذه الإجراءات دون استشارة الكونغرس".

وتابعت: "يجب إبلاغ التكوين الكامل للكونغرس على الفور بهذا الموقف الخطير والخطوات التالية التي تدرسها الإدارة، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة".