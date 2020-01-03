خامنئي يعلن الحداد 3 أيام.. ويؤكد أن انتقاماً صعباً بانتظار المجرمين

جهينة نيوز:

أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الحداد لثلاثة أيام إثر اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأكّد خامنئي أن "انتقام صعب في انتظار المجرمين"، مشيراً الى ان "جميع الأصدقاء وكذلك الأعداء يعرف أن خط جهاد المقاومة سوف يستمر في تحفيزه مضاعفاً".

وقال خامنئي أن "فقدان هذا القائد العزيز والغالي أمر مر"، لافتاً الى ان "استمرار الكفاح وتحقيق النصر النهائي سيجعل القتلة والمجرمين أكثر مرارة".

وأكد أن "سليماني استشهد على يد أشقى البشر"، لافتا إلى أن "الشعب الإيراني سيحي اسم الشهيد سليماني وشهدائه المرافقين وخاصة مجاهد الإسلام الكبير أبو مهدي المهندس".