بعد اغتيال سليماني.. ترامب يغرد عبر تويتر بالعلم الأمريكي

جهينة نيوز:

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تتضمن صورة العلم الأميركي بدون أي تعليق.

وتأتي هذه التغريدة، عقب إعلان استهداف هدفين على صلة بإيران في العاصمة العراقية بغداد.

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قد استشهد مع نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عقب استهداف أميركي لموكبهما على طريق بغداد الدولي.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني استشهاد سليماني، فيما أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي أن الأميركيين والإسرائيليين قد اغتالوا سليماني والمهندس.