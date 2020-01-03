البنتاغون: اغتيال سليماني تمّ بأمر من ترامب

الجمعة, 3 كانون الثاني 2020 الساعة 10:08 | سياسة, عالمي

البنتاغون: اغتيال سليماني تمّ بأمر من ترامب

جهينة نيوز

أكّد البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه "بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال اغتيال قاسم سليماني".

وأضاف البيان أنّ "الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أميركيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.


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