سورية تدين العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد اللواء سليماني والمهندس

الجمعة, 3 كانون الثاني 2020 الساعة 09:56 | سياسة, محلي

سورية تدين العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد اللواء سليماني والمهندس

جهينة نيوز

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراق وعدد من كوادر الحشد والذي يشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع في المنطقة.

وقال المصدر إن هذا العدوان الغادر الذي يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية يؤكد مجددا مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق وذلك في سياق سياساتها الرامية إلى خلق التوترات وتأجيج الصراعات في دول المنطقة بهدف الهيمنة عليها وتمكين الكيان الصهيوني الغاصب من بسط سيطرته على المنطقة.


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