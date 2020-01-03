الخزعلي يدعو "كل المجاهدين" الى "الجهوزية".. والصدر يأمر بعودة "جيش المهدي"

جهينة نيوز

دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي "كل المجاهدين"، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى "الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وقال الخزعلي وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في بيان كتب بخط يده، "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية، فإن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".

وفي السياق عينه، أصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمرا باستئناف نشاطات "جيش المهدي" أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "أنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمراً بجهوزية المجاهدين لا سيما "جيش الأمام المهدي".