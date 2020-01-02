ابشتاين تاجر الجنس مع قاصرات عميل للموساد و شريكته في منزل آمن في كيان الاحتلال - التفاصيل

جهينة نيوز:

كشف تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ان متعهد الحفلات الجنسية مع قاصرات جيرفري ابشتاين و الذي كان يقدم خدماته الجنسية للاثرياء و المسؤولين عميل للموساد الاسرائيلي و يعمل لصالح الحكومة الاسرائيلية هو شريكته غيسلين ماكسويل.

و بحسب التقرير ذكر مصدر رفض الكشف عن هويته ان غيسلين ماكسويل المختفية منذ القبض على جيفري ابشتاين مختبئة في منزل آمن في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

و بحسب التقرير تبين أن كل من غيسلين ماكسويل و جيفري ابشتاين يعملان لصالح الحكومة الاسرائيلية و كانا مرتبطان بجهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد.

و يذكر ان ماكسويل (58 عام) متهمة بشراء فتيات قاصرات لصالح ابشتاين الذي كان يقدمهن لاصدقائه الاثرياء و المسؤولين, و قد قبض على ابشتاين الذين وجد ميتاً في معتقله فيما لاتزال ماكسويل مختفية عن الانظار.

و بحسب التقرير فإن ماكسويل محمية من مصالح اجنبية قوية و تتنقل بين بريطانيا و كيان الاحتلال الاسرائيلي و لم تدخل الولايات المتحدة الامريكية, و بحسب المصدر فإنها محمية بسبب المعلومات التي لديها و تدين مسؤولين من اقوى مسؤولي العالم.

و ذكر المصدر ان الامير اندرو توسل الى ماكسويل بعد ان ادعت فرجينيا روبرتس ان ابشتاين اجبرها على ممارسة الجنس مع افراد من العائلة الحاكمة في بريطانيا عندما كانت في السابعة عشر من عمرها. و هو ما ينكره الامير اندرو زاعما انه لا يتذكرها رغم وجود صورة لها و هي بين يديه (الصورة).

و بحسب التقرير فإن ابشتاين كان يلتقط صور لاصدقائه الاثرياء و الاقوياء خلال ممارستهم الجنس مع قاصرات بهدف الابتزاز المالي و السياسي.

و بحسب التقرير فإن والد ماكسويل دفن في القدس المحتلة مع رئيس وزراء الاحتلال و العديد من رؤوساء الاستخبارات الاسرائيلية و كان على علاقة قوية مع الاستخبارات الاسرائيلي و اما ابنته تعرفت على ابشتاين في التسعينات و كان لها معه علاقة حميمية قبل ان تدير كل اعماله في التجارة الجنسية مع قاصرات من عمر 14 عاماً.