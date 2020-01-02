تجارب ناجحة لإكثار نبات الزعفران في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء

جهينة نيوز:

تجارب ناجحة لإكثار نبات الزعفران أجراها مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء بهدف نشر زراعته بين المزارعين انطلاقا من أهميته وفوائده الاقتصادية واستخداماته الطبية المتعددة.

رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور وسيم محسن أوضح أن المركز خصص ثلاثة مواقع لزراعة الزعفران ضمن المحطات التابعة له على مساحة أربعة دونمات أعطت نتائج جيدة تبشر بإمكانية زراعته بالمحافظة بشكل ناجح جدا مبينا أن الشرط الأول لنجاح زراعة الزعفران ارتفاع المكان الذي يزرع فيه عن سطح البحر بما لا يقل عن 600 متر حيث الجو البارد يعطي نتائج أفضل للزراعة التي تتم خلال شهر أيلول ومتطلباته من الماء قليلة كون مراحل نموه خلال الشتاء ويفضل التربة الرملية جيدة الصرف ذات المحتوى الجيد من الكلس والمادة العضوي.

وتتعدد فوائد الزعفران الطبية وأهمها وفق محسن استعمالاته في معالجة السعال والتهابات القصبة الهوائية والبشرة الجافة واستخدامه للحمية وتخفيض الوزن وتنشيط الطاقة الجسدية وتقوية الحواس وتنشيط القلب ومنع تسرعه كما يتمتع بخصائص وقائية مقاومة للسرطان وفق أحدث الدراسات العلمية.

يشار إلى أن الزعفران نبات بصلي من فصيلة السوسنيات والجزء الفعال فيه أعضاء التلقيح وتسمى المياسم وتنزع من الزهور المتفتحة علما أنه لجمع كيلو غرام واحد من مياسم الزعفران الجاف يستلزم قطف 130 ألف زهرة.