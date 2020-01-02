المؤتمر القومي العربي: ليبيا دولة عربية ذات سيادة وليست عثمانية

جهينة نيوز:

نددت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بتدخل النظام التركي في الشأن الليبي الداخلي مؤكدة أن ليبيا دولة عربية ذات سيادة وليست عثمانية ولا تابعة لأحد.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم إن إعلان النظام التركي التدخل بإرسال قواته الى ليبيا يفتح الباب على مصراعيه لحرب إقليمية ودولية مباشرة على الأراضي الليبية مشددة على رفضها الكامل لكل التدخلات الإقليمية والدولية التي تستهدف أمن ليبيا ووحدة أراضيها بما فيها التدخل التركي.

وطالبت الأمانة العامة أبناء الشعب الليبي كافة إلى حل الأزمة في بلادهم عبر الحوار وإعادة بناء مقومات ومؤسسات الدولة الليبية الموحدة.

وكان البرلمان التركي الذى يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض في وقت سابق اليوم رئيس النظام رجب طيب أردوغان بما ينوى القيام به من مخططات لإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا